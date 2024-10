In diesem Bezirk verdienen Frauen am meisten

Die große Ungerechtigkeit zuerst: Frauen, die in der Steiermark leben und Vollzeit arbeiten, verdienen 18,5 Prozent weniger als Männer. Somit entgehen ihnen 10.645 Euro pro Jahr an Brutto-Einkommen (vor Steuern). Das zeigen von der Arbeiterkammer ausgewertete Lohnsteuerdaten. Über ein Erwerbsleben hinweg kann man sich damit eine kleine Wohnung kaufen. Der „Equal Pay Day“ fällt somit heuer auf den 25. Oktober – es ist der Tag, ab dem in die Steiermark Frauen statistisch gesehen „gratis“ arbeiten.