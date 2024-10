Thomas Stipsits: „Wollte Ermittler mit Empathie“

Sie sind bekanntlich in Stinatz aufgewachsen – wie viel von Ihnen selbst ist denn in der Figur des Inspektors Sifkovits? Gibt es im Film nun Facetten aus Ihrer Vergangenheit, die Sie der Öffentlichkeit offenbaren?

Strenggenommen bin ich im obersteirischen Leoben und in Göss aufgewachsen, aber wir waren in den Ferien immer in Stinatz, weil man Papa von dort ist. Die Morde sind natürlich alle frei erfunden, das ist klar, aber es gibt schon viele Geschichten, die ich so oder so ähnlich als Kind erlebt habe. Teilweise gibt es diese Figuren in ähnlicher Form noch immer, denn, so blöd das auch klingen mag, mir ist es sehr wichtig, dass ich Geschichten über echte Menschen erzähle. Das war auch sehr fein von Seiten des ORF, dass wir da in der Erzählung große Freiheiten hatten. Sie hatten das Vertrauen mir zu vermitteln, dass ich selbst wohl am besten wüsste, wie es in Stinatz zugeht und ich daher das tun konnte, was ich für richtig hielt – solange es nicht den finanziellen Rahmen sprengt, was es zum Glück nicht tat. (lacht) Die Kriminalgeschichte ist die eine Sache, die Beziehung der Menschen untereinander die andere. Mir war es immens wichtig, dass man die Personen im Dorf kennenlernt. Dass es nicht primär um den Mordfall geht, sondern um die Menschen und ihre Dynamik.