Dominic Thiem: Applaudieren statt nachtrauern

In den letzten Jahren erhielt man den Eindruck, dass mehr als noch die Handgelenksverletzung die fehlende Motivation sein Karriereende beschleunigte. Den Alltag des Tennisprofis, das Rampenlicht mochte Thiem nie. Fast 30 Jahre, in denen er alles dem Tennis unterordnete, bescherten ihm schmerzende Knie, Sprunggelenke und Fußballen. Nun kann er sein Leben in Ruhe genießen. Das hat er sich mehr als verdient.