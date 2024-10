Mit der „Krone“ zum Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden

Es ist alles angerichtet! Am kommenden Wochenende startet in Sölden die neue Weltcupsaison. Mit einem Riesentorlauf der Damen (Samstag, 26. Oktober) und jenem der Herren (Sonntag, 27. Oktober). Und diese Saison hat jede Menge an Neuigkeiten zu bieten (die „Krone“ berichtete).