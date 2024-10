Deutsches Restaurant servierte Kokain zu Pizza

Drogenpizzeria wurde observiert

Was es mit der Spezialpizza auf sich hatte, fanden die Beamten bei einer Lebensmittelkontrolle im März heraus. Das Lokal wurde in weiterer Folge von Drogenfahndern observiert. Dabei fanden sie nicht nur heraus, dass die Nr. 40 sich hoher Beliebtheit erfreute – und der 36-jährige Gastronom noch in weitaus mehr Drogengeschäfte involviert war.