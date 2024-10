Leyla Lahouar gewinnt „Promi Big Brother“

Reality-Star Leyla Lahouar hat den Sieg in der TV-Show „Promi Big Brother“ errungen. In der Nacht zum Dienstag wählte das Publikum die 28-Jährige zur Gewinnerin. Überwältigt reagierte Lahouar in der Livesendung: „Das kann doch nicht wahr sein. Das glaube ich ja gar nicht.“