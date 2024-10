Kristoffersen zu Österreich-Pass: „Bitte, gerne!“

Wie der 30 Jahre alte Technik-Experte bei „Sport & Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV deutlich machte, sei er Österreich ohnehin seit vielen Jahren verbunden. Er lebt gemeinsam mit Verlobter und Sohnemann in Salzburg („Mein Sohn hat heute in der Krabbelgruppe angefangen!“) und hat nicht vor, das Land so schnell wieder zu verlassen. Dazu passend ist er gerade auf der Suche nach einem neuen Haus etwas außerhalb der Stadt Salzburg …