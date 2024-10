Paris: „Krieg“ gegen SUVs eskaliert

Besonders seit dem tragischen Tod eines Radfahrers (27), der beim Streit von einem SUV-Lenker absichtlich überfahren wurde, ist die Lage außer Kontrolle geraten. Während die Ermittlungen gegen den SUV-Lenker in Paris wegen Mordverdachts laufen, entlädt sich die Wut der Radfahrer nun in einer Serie von Racheaktionen. In Toulouse ließen Aktivisten bei Dutzenden SUVs die Luft aus den Reifen. „Das sind tödliche Maschinen“, meint der Sprecher der Gruppe „No SUV Tolosa“. Die Straßen von Paris und anderen Städten seien nicht für diese riesigen Fahrzeuge ausgelegt, argumentieren die Aktivisten.