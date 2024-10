In Bücher eintauchen: Festival für Kinderliteratur

Kinderbuchwelt mit Rückzugsmöglichkeiten

„Österreichweit haben wir nur in Graz und Wien vergleichbare Veranstaltungen. Und unsere Lesestadt in Villach ist natürlich besonders schön, das bestätigen auch die Besucher“, so Martin Mittersteiner, der Festivaldirektor und Jugendbeauftragter der Stadt. Denn Illustratorin Lisa Wagner hat eine begehbare Kinderbuchwelt erschaffen, in der Kinder tatsächlich in die Bücher eintauchen und sich in Häuschen und Nischen in Phantasiewelten zurückziehen können.