Neue Pläne! Surf Opening verlässt Neusiedl

Wo das Surf Opening 2025 überall stattfinden wird, will der Veranstalter im Jänner bekanntgeben. Dass es auch ein Event am Neusiedler See, am ehesten in Podersdorf, geben wird, sei nicht ausgeschlossen. Bisher habe der Burgenland Tourismus aber noch kein Interesse daran gezeigt. Dieser verwies auf APA-Anfrage auf das von ihm ins Leben gerufene See Opening, mit dem der Sommerstart in den Gemeinden rund um den Neusiedler und Neufelder See begangen wird. Teil davon sei auch das Surf Opening in Neusiedl gewesen, das es, von einem anderen Veranstalter organisiert, weiterhin geben werde. Neue Konzepte und Ansätze dafür stammen laut Burgenland Tourismus von den Event-Partnern Daniel Hupfer und Mike Piechura. „Die Heimat des Surfens und Segelns ist der Neusiedler See. Das wird im Rahmen des See Openings auch so bleiben“, betonte Geschäftsführer Dietmar Tunkel.