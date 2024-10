Luxusuhren-Bande raubte lediglich Fälschung

„Ich vermute, dass ich schon beobachtet wurde, wie ich in die Tiefgarage gefahren bin. Ich war mit meinem Ferrari unterwegs“, erzählt ein 47-Jähriger im Wiener Landesgericht. Der selbstständige Autohändler war am 11. Mai in der Innenstadt unterwegs, trank danach noch einen Kaffee im Park Hyatt Hotel – bevor er in die Garage des Luxushotels zu seinem Auto ging.