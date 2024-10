Doch Kostenlimits für den Gemeinderats-Wahlkampf

„Wir möchten in Tulln einen fairen Wahlkampf führen, der sich auf Inhalte und nicht auf finanzielle Überlegenheit stützt. Mit 30.000 Euro haben wir eine Grenze gesetzt, die es jeder Partei ermöglicht, ihre Botschaften zu vermitteln, ohne in einen Wettlauf um das größte Budget zu geraten. Es geht um Ideen und Konzepte, nicht darum, wer die meisten und teuersten Wahlkampfartikel verschenkt“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von FPÖ, SPÖ, Neos und Grünen. Die ÖVP schweigt.