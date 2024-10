Wo Wahlkampfkosten auch heuer „grenzenlos“ bleiben

In Tulln wählte FPÖ-Stadtrat Andreas Bors die jüngste Gemeinderatssitzung für diesen nicht ganz so neuen Vorstoß. Allein: Sein Dringlichkeitsantrag, eine Obergrenze von 30.000 Euro zu beschließen, wurde von der mit absoluter Mehrheit regierenden Volkspartei aber sofort abgelehnt. Weil es schlicht kein Thema für den Gemeinderat sei, heißt es in der Begründung.