Aus geheimen Akten zitiert: Pilz verurteilt

Freispruch vom Vorwurf der üblen Nachrede

Vom Vorwurf der üblen Nachrede wurde Pilz am Montag freigesprochen. Der Vorwurf fußte auf einer Anzeige, die das damals von Herbert Kickl (FPÖ) geführte Innenministerium gegen Pilz erstattet hatte, weil man sich im April 2018 von einer Presseaussendung verunglimpft sah. Pilz hatte in dieser die Abschiebung eines afghanischen Flüchtlings als „amtlichen Mordversuch“ bezeichnet und den Behörden unterstellt, diese würden den Mann „seinen Henkern und seinen Steinigern in Afghanistan“ ausliefern. Pilz hat vor Gericht beim Prozessauftakt vor einigen Monaten versichert, dass sich dies auf die „akute Gefährdung“ des Asylwerbers bezogen habe.