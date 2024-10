Was im Ländle geht, ist in Tirol absolutes Tabu

Während es auf Bundesebene ein unerträgliches Hin und Her gibt, Zeit mit sinnlosen Treffen vergeudet wird, scheinen bei unseren westlichen Nachbarn in Vorarlberg die Uhren anders zu ticken. Dort hat Landeshauptmann Markus Wallner, der am vergangenen Sonntag erhebliche Verluste mit seiner ÖVP einfuhr, aber weiter Nummer eins ist, relativ schnell betont, dass es einen klar ersichtlichen Wählerauftrag gibt. Bereits am morgigen Montag starten dort die Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ.