Kärntner Unternehmen führt die Vier-Tage-Woche ein

Österreichs Wirtschaftsleistung kommt noch immer nicht in Fahrt. Das zweite Jahr hintereinander gibt es für die Betriebe heuer eine Rezession. In Kärnten ist von der schlechten Auftragslage auch Dämmstoff-Riese Hirsch Servo in Glanegg betroffen. CEO Harald Kogler musste für die Maschinenbau-Abteilung daher bis 31. März eine Vier-Tage-Woche verordnen. „125 Personen der Mitarbeiter trifft es, sie verlieren zwölf Prozent ihres Einkommens. Die Beschäftigten verstehen aber die Notmaßnahme“, so Kogler.