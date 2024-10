Eindringliches Plädoyer gegen das Vergessen

Humor im Ernsten

„Murot und das 1000-jährige Reich“ ist vor allem ein eindringliches und gut inszeniertes Plädoyer gegen das Vergessen, das – Tukur-typisch – selbst in peniblen Szenen eine kräftige Portion schwarzen Humor aufweist und die teils direkten und schwer verdaulichen Szenen aus der Nazi-Zeit damit immer wieder aufweicht. Freuen Sie sich auf deine auf dem Klavier gespielte Darbietung von „Hitler Has Only Got One Ball“.