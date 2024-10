Was der Trinkwasser-Skandal Stadt & Bürger kostet

Denn; sollte es zu einer Entschädigung kommen, sei zu beachten, dass die Stadtwerke ohnehin selbst bereits mit Mehrkosten zu kämpfen haben. Eine Entschädigung würde für den Bereich Wasser weitere Kosten bedeuten, die wiederum aufgrund des „Äquivalenzprinzips“ durch diese Abteilung gedeckt werden müssten. All das schlägt sich dann nämlich wieder auf die Wasserpreise nieder. Und so würden Bürger eine Entschädigung kurioserweise am Ende zum Teil wohl wieder selbst bezahlen, weil die Wassertarife angehoben werden...