Anrainer wollen Bushaltestelle zurück

In der Floridsdorfer Großfeldsiedlung sorgt die überraschende Auflassung von Bushaltestellen durch die Wiener Linien für großen Unmut unter den Anwohnern. Eine neu gegründete Bürgerbewegung kritisiert die Maßnahmen, insbesondere für ältere und gehbehinderte Menschen. Die Haltestelle in der Kürschnergasse, die sich in der Nähe eines Röntgeninstituts, mehrerer Ärztezentren und einer Apotheke befand, wurde entfernt. Dadurch müssen die Betroffenen nun eine gefährliche Kreuzung überqueren.