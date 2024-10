Nadal verpasst Finale bei Turnier in Saudi-Arabien

Rolle als Tennis-Botschafter Saudi-Arabiens

Noch nie war ein Show-Turnier so hochklassig besetzt und so gut dotiert wie der „Six Kings Slam“, der auch noch während der Saison der ATP stattfindet. Möglich wird dies nur, weil in dem Zeitraum kein großes ATP-Pflicht-Turnier ansteht und ein Tag Wettkampfpause eingelegt wird. Denn inoffizielle Veranstaltungen dürfen laut ATP nicht an drei oder mehr aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden.