„Es ist wichtig, vor dem Derby nicht zu verlieren“

In Liga zwei läuft es für SW Bregenz in dieser Saison ausgesprochen gut, die Landeshauptstädter liegen etwas mehr als einem Drittel der Meisterschaft auf Rang zwei, nur die Admira ist derzeit besser. Ausruhen auf den bisherigen Lorbeeren will man sich in Bregenz aber nicht. Trainer Regi van Acker fordert Fortschritt – besonders jetzt, da sehr wichtige Spiele auf dem Programm stehen.