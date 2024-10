Der nächste Abgang bei Sturm ist jetzt offiziell!

„Freue mich auf neue Herausforderung“

Paul Pajduch betont: „Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Verantwortlichen und Kollegen des SK Sturm bedanken. Diese sechs Jahre waren eine extrem lehrreiche, herausfordernde aber auch unglaublich spannende und erfolgreiche Zeit, in der ich mich persönlich enorm weiterentwickeln konnte. Die gemeinsamen Herausforderungen, speziell in meiner Anfangszeit beim Klub, aber vor allem die Titel und Erfolge der letzten Jahre, haben enormen Eindruck hinterlassen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung in der deutschen Bundesliga, werde die Zeit in Graz aber immer schätzen.“