25 Grad: Sommertag in Salzburg gemessen

Im Westen bricht am Samstag mit leichtem Störungseinfluss der Föhn zusammen, zumeist bleibt es bei dichter Bewölkung. Nach Osten zu zeigt sich die Sonne öfter, insbesondere in den Föhnlagen des Most- und Industrieviertels. Auch im Süden bleibt es trüb und regnerisch, in der Oststeiermark zeigt nach Nebelauflösung tagsüber auch schon wieder öfter die Sonne. Anhaltend lebhafter Südostwind in Niederösterreich, Wien und dem Nordburgenland. Tageshöchsttemperaturen zwischen 14 und 20 Grad, mit Südföhn auch bis 22 Grad.