Warum Frühbucher für Sommer noch Geduld brauchen

Der Flug nach Rhodos ist zum Einsteigen bereit, heißt es am Samstag wieder am Flughafen Linz. Sommer verlängern, lautet für viele jetzt im Herbst die Devise. Und was bringt der nächste Sommer? Für Frühbucher, die schon in den Startlöchern für 2025 stehen, gilt derzeit noch: Bitte warten! Was dahintersteckt?