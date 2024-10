Ex erwirkte einstweilige Verfügung vor seinem Tod

Wie das „People“-Magazin berichtet, war der Sänger in seinen letzten Tagen „extrem überwältigt von all den rechtlichen Problemen“, nachdem er von den Anwälten seiner Ex eine Unterlassungserklärung erhalten habe. Diese beschuldigte ihn, sie und ihre Familie obsessiv kontaktiert zu haben, obwohl sie seit 2022 getrennt sind. Das Paar hatte sich 2020 verlobt.