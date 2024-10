Anna Gandler: Instagram, Millionenshow und Corona

Trotz eines Sommers mit gesundheitlichen Problemen hofft Anna Gandler im Biathlon-Weltcup auf die nächsten Schritte. Nach einem ausgezeichneten Finish war die Tirolerin in der Vorsaison die beste rot-weiß-rote Skijägerin, im WM-Winter soll es nach mehreren Top-Sechs-Resultaten erstmals aufs Podest gehen. Ihren nächsten Meilenstein peilt die 23-Jährige auch abseits der Loipe an, mit humorvollen Videos will Gandler ihre Followerschaft in den sozialen Medien weiter vergrößern.