„Ich wusste, ich muss die Oma da herausholen“

Diesen Mittwoch wird die Familie Imre aus Oberwart nicht so schnell vergessen, schließlich verdankt die 95-jährige Großmutter ihrer Enkelin Sabrina ihr Leben. In der Abwesenheit ihrer Tochter hat die betagte Dame ein Kirschkernkissen in die Mikrowelle gelegt. Als sie den Raum verließ, begann das Gerät zu brennen. Weil es innerhalb kürzester Zeit zu dichter Rauchentwicklung kam, schlug der Rauchmelder Alarm. Und das rief Nachbarin und Enkelin Sabrina auf den Plan.