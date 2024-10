Wolfshund tötet Hündin und verletzt Mädchen

An Schirmständer angebunden

Der Tierschutz-Organisation wurden Fotos und Videos übermittelt, die zeigen sollen, dass der Nachbarhund im nicht eingezäunten Garten illegal angebunden gehalten wird – und zwar an einem Schirmständer mit halbem Sockel, der ganz leicht umkippen kann. „Diese Situation hat sich auch nach dem schrecklichen Vorfall nicht geändert, denn die Fotos stammen vom Tag nach dem Vorfall“, so Stadler.