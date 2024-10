Berchtold und Waibel kicken Kollegen aus Landtag

Markus Wallner holte die meisten Stimmen

Der inoffizielle Titel „Vorzugsstimmenkaiser“ ging mit 80.667 Vorzugsstimmen klar an Markus Wallner, der für die Volkspartei in allen vier Bezirken auf Platz eins kandidierte. Als blaue Nummer eins in allen Bezirken warb Christof Bitschi um das Kreuzerl und holte am Ende 57.826 Vorzugsstimmen. Grünen-Chef Daniel Zadra (17.201) landete auf Platz drei. NEOS-Frontfrau Claudia Gamon verbuchte 13.728 Vorzugsstimmen, für SPÖ-Chef Mario Leiter waren es 10.965.