Olympiasiegerin muss in Sölden in die ÖSV-Quali

Nur zweimal konnte sich Ski-Ass Katharina Truppe in der Vorsaison im Weltcup im Riesentorlauf für den zweiten Durchgang qualifizieren. Im Gegensatz zum Slalom (da holte sie sogar einen Podestplatz!) hat sich die 28-Jährige in dieser Disziplin sehr schwergetan. Und muss sich daher am Donnerstag bei der internen ÖSV-Quali einen Platz verdienen. „Die Ergebnisse waren nicht gut. Daher verstehe ich auch, dass ich in die Qualifikation muss“, sagt Truppe. „Ich muss mich jetzt eben beweisen!“