Prominenter Ski-Name vor Comeback im Weltcup

Olivier hat aus 2022 gelernt

Eine ihrer sechs Gegnerinnen um ein Ticket für den Riesentorlauf am 26. Oktober ist Victoria Olivier. Die 20-jährige Auerin hätte schon 2022 in der Sölden-Quali antreten sollen – riss sich aber kurz davor das Kreuzband. „Daraus habe ich viel gelernt“, sagt die regierende Junioren-Weltmeisterin in der Abfahrt. „Damals habe ich mir mit allem zu viel Druck gemacht.“ Etwas, das „Vici“ – die jene Knieprobleme, die seit dem Frühjahr plagten, inzwischen überwunden hat – so nicht mehr passieren soll. „Aber sollte es mit dem Start klappen, wäre es natürlich super.“