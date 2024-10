New York Jets verlieren auch mit neuem Head Coach

Rodgers enttäuscht

„Es sind immer die Kleinigkeiten. Ich will diese Spiele gewinnen“, sagte ein offensichtlich frustrierter Rodgers nach der Niederlage. „Wir waren furchtbar in der Red Zone und haben zwei Field Goals vergeben. Es ist enttäuschend.“ Rodgers war bei auslaufender Uhr der ersten Halbzeit eine sogenannte „Hail Mary“ gelungen, als er den Ball aus 52 Yards in die Endzone feuerte und seinen Passempfänger Alan Lazard erreichte. Dadurch kamen die Jets auf 17:20 heran.