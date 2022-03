Ansprache „Hallo Wolf“ sollte schon abschrecken

Es gibt einen Grund, warum im Wolf-Forschungszentrum Ernstbrunn in Niederösterreich vor allem nordamerikanische Wölfe von Hand aufgezogen werden: Sie sind weniger scheu als ihre europäischen Artgenossen. Doch auch Wölfe im Waldviertel zeigten jüngst wenig Furcht vor Menschen. Was ist also bei Begegnungen zu beachten?