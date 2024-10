Teakholz mit Kokain in Wiener Terrasse verbaut?

Werkstatt und Drogenlabor in slowakischer Lagerhalle

Adressiert war die Lieferung an einen Serben (46), der seinen Lebensmittelpunkt und seinen Holzhandel in Wien hat. Aus den Frachtpapieren ging hervor, dass die präparierten Bretter über Österreich in eine Lagerhalle in Bratislava gebracht werden sollten – „um sie zu öffnen, das Kokain daraus zu extrahieren und es, wieder zurück nach Wien zu bringen, um es dort gewinnbringend in Verkehr zu setzen“, so die Staatsanwaltschaft.