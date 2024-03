137 Kilo Koks: Fahnder legen Kartell das Handwerk

„Es wurde alles aufgefahren und ausgeschöpft, was die Polizei sowie die Strafprozessordnung zu bieten hat“, hält LKA-Chef Stefan Pfandler fest. So gelang es, vier Serben zwischen 33 und 65 Jahren auszuforschen und in Wien und Hainburg festzunehmen. Sie wurden bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Neben weiteren fünf Tätern (vier Serben und ein Österreicher) konnte auch ein Drogenlabor in Kottingbrunn (Bezirk Baden) ausgehoben werden. Hier wurde die Kokain-Base für den Verkauf aufbereitet. Ein zehnter Verdächtiger ist flüchtig.