Gregoritsch-Abschied: „Wollen Charakter zeigen!“

„Wir wollen Charakter zeigen und uns bestmöglich verabschieden“, betonte Gregoritsch, dessen Elf in Nancy Außenseiter ist. Daran ändert auch der überraschende 2:0-Erfolg über Les Bleus im vergangenen November in Ried – für Gregoritsch einer seiner schönsten Siege – nichts. Sportlich war der Dreier letztlich wertlos. Zwei Remis gegen Zypern brachten Rot-weiß-rot in eine missliche Lage, die Aufholjagd war spätestens mit dem 1:1 gegen Slowenien am vergangenen Freitag gescheitert.