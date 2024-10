Eltern fanden toten Sohn: Mordprozess in Tirol

Ein Pole muss sich am Montag am Landesgericht Innsbruck wegen Mordes verantworten. Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, einen einheimischen Bekannten (36) Ende Oktober 2023 in Itter (Bezirk Kitzbühel) durch „massive Gewalteinwirkung“ mit einem Messer getötet zu haben.