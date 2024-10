Formel 1: Spektakuläre Wende bei Mick Schumacher

Wer das zweite Cockpit neben Nico Hülkenberg ergattern wird, steht noch nicht fest. Doch jetzt wird bekannt, dass Sauber/Audi Mick Schumacher weiter am Radar hat. „Wir schauen uns ihn definitiv an. Er ist einer der Namen, die wir im Auge haben“, verrät Teamchef Mattia Binotto in einem Interview mit der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“.