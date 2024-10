Günther Steiner widerspricht: „Das ist nicht wahr“

„Wird schwierig für ihn“

Vorwürfe, er habe den Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher nicht angemessen unterstützt, will Steiner allerdings nicht durchgehen lassen – auch, wenn ihm sehr wohl bewusst ist, dass Schumachers Chancen, in die Motorsport-Königsklasse zurückzukehren, nicht gerade vielversprechend sind. „Es wird schwierig für ihn, einen Platz zu finden, aber ich denke, es wäre gut, weil er etwas beweisen will“, so Steiner, der im Jänner 2024 ebenfalls seine Koffer packen musste.