Österreich startet EM-Kampagne mit 58:3 in Ungarn!

Der Europameister gewann am Samstag in Budapest gegen Ungarn deutlich mit 58:3 (31:3). Die Mannschaft von Headcoach Max Sommer trifft nun am 27. Oktober (13 Uhr) in Salzburg auf Serbien. Wird auch diese Pflichtaufgabe gewonnen, steht Rot-Weiß-Rot im EM-Halbfinale. Dieses wird nächstes Jahr ausgetragen.