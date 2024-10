Ein echter Sonnenschein: Esel-Baby hat einen Namen

Dabei wäre die Zukunft des kleinen Eselfohlens alles andere als strahlend verlaufen, wenn seine Mutter nicht gerettet und nach Henndorf gebracht worden wäre. „Simona“ kam erst im Sommer mit einem weiteren Esel und völlig verwahrlost am Gut an. Das Fell mit Wunden übersät, die Hufe ausgewachsen, musste sie erst wieder Vertrauen zu den Menschen fassen. Die Tierpfleger ahnten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie wenige Monate später ein Jungtier zur Welt bringen würde. Am Montag gab es schließlich die große Überraschung: „Sunny“ erblickte das Licht der Welt. „Auf einmal lag sie in der Box“, sagt Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber.