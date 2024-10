Landesparteitag: SPÖ startete in den Wahlkampf

Die steirische SPÖ ist am Samstag mit einem außerordentlichen Landesparteitag offiziell in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 24. November gestartet. „Es ist Zeit für Anton Lang: Landeshauptmann“ wurde auf der Bühne des Live Congress in Leoben plakatiert. Rund 500 Gäste, darunter etwa 450 Delegierte, folgten der Einladung.