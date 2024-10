Drexler ruft erneut „Duell“ um die Steiermark aus

Wahlkampf startet offiziell erst im November

Landesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter Detlev Eisel-Eiselsberg sagte, die intensive Phase des Wahlkampfes werde am 4. November in Graz starten. „Es wird eine kurze Wahlbewegung, in der wir alle steirischen Bezirke besuchen, wir werden fürs Anpacken werben“, so Eisel-Eiselsberg. Die Plakatsujets der ersten Welle – laut Drexler kommt noch eine zweite – zeigen den Landeshauptmann beim hemdsärmeligen Anpacken bzw. Hemdsärmel aufkrempeln.