Drei Kriminaltouristen aus Rumänien festgenommen

Große Mengen an Schmuck und Bargeld

Neben den drei Rumänen Alter von 19, 23 und 24 Jahren saß auch noch eine 32-jährige Landsfrau im Kfz. In weiterer Folge stellten die Polizisten beträchtliche Mengen an Bargeld und Schmuck sicher. Ein Teil der Beute ist bereits einem ebenfalls am Montag verübten Einbruchsdiebstahl in Lustenau zugeordnet worden.