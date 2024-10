Massive Angriffe im Libanon und Westjordanland

Islamischer Jihad an Oktober-Massaker beteiligt

Abdullah war nach Angaben der israelischen Armee an „zahlreichen Angriffen in der Region“ beteiligt. Bei dem Militäreinsatz seien ein weiterer „Terrorist“ getötet und unter anderem M-16-Gewehre sichergestellt worden. Der Islamische Jihad ist mit der islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas verbündet, die mit ihrem Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 den Gaza-Krieg ausgelöst hatte.