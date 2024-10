„Bei Inklusion stehen wir noch ganz am Anfang“

Keine Chance am Arbeitsmarkt

Traumatisch wäre aber weniger der Unfall gewesen, sondern vielmehr das, was danach kam: „Ich wollte Berufsfeuerwehrmann werden – das konnte ich abhaken. Also machte ich eine Lehre zum Bürokaufmann. Nur: Eine Chance am Arbeitsmarkt hatte ich nicht“, erzählt er.