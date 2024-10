„Für viele in Österreich klingt das sehr seltsam“

Wenig Einsatzzeit. Etliche Verletzungen. Mehr Niederlagen als erwartet. „Es gibt keinen Ort, an dem ich derzeit lieber wäre, mir taugt es extrem“, lautet die überraschende Zwischenbilanz von Richard Windbichler. Weil sich bei US-Zweitligist in San Antonio in Texas sein Leben auf den Kopf stellte. „Es klingt für viele seltsam, aber ich habe den Weg zu Gott und meinen inneren Frieden gefunden“, sagt der Ex-Admira-Kapitän, der auch für die Austria verteidigte. Und schon immer über den Tellerrand blickte, als Profi in Dänemark, Australien, Südkorea und China Erfahrungen sammelte.