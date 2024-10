Ramsau setzt starke Impulse für die Zukunft

„Entwicklungen aktiv gestalten“

„Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini unterstrich die Dringlichkeit, diese Entwicklungen aktiv zu gestalten: „Wir müssen, nicht nur in den Medien, versuchen, Zukunftstrends so rasch wie möglich zu erkennen und dann auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben, was einen laufenden Prozess darstellt.“ Das Zukunftsforum biete dafür den idealen Rahmen, um Ideen auszutauschen und konkrete Ansätze zu entwickeln. Für Valeskini wird es in Zukunft entscheidend sein, im internationalen Wettbewerb mitzuhalten, um „den Anschluss auf vielen Gebieten“ nicht zu verlieren.