1 Toter und 4 Verletzte, Touristen eingeschlossen

In einer ehemaligen Goldmine im US-Bundesstaat Colorado, die nunmehr als Touristenattraktion genutzt wird, ist es am Donnerstag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Im Zuge eines technischen Defekts in einem Aufzug kam eine Person ums Leben. Vier Menschen wurden verletzt. Eine Gruppe von Touristen war stundenlang in der Mine eingeschlossen.