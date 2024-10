Erstes Ski-Opening findet in Niederlanden statt

Österreichs erstes Ski-Opening findet am Wochenende (26./27. Oktober) in der ‘Filzmoos-Botschaft‘ in der Wintererlebnishalle SnowWorld Amsterdam in den Niederlanden statt. Bereits zum dritten Mal reist dazu eine rund 20-köpfige Delegation aus Filzmoos nach Amsterdam, um den ski- und österreichaffinen Niederländern ein abwechslungsreiches Show- und Unterhaltungsprogramm und österreichische Gastfreundschaft zu bieten.